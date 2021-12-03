Вторжение Китая на Тайвань было бы катастрофическим решением, - Блинкен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, США надеются, что Пекин тщательно подумает над тем, чтобы не допустить такой ошибки.

В то же время Штаты преданы тому, чтобы Тайвань имел средства для самозащиты в случае обострения ситуации, а Китай, со своей стороны, изменил статус-кво в Тайваньском проливе.