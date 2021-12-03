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Вторжение Китая на Тайвань было бы катастрофическим решением, - Блинкен

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки прокомментировали риски вторжения Китая на территорию Тайваня. Назвали это "потенциально катастрофическим решением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, США надеются, что Пекин тщательно подумает над тем, чтобы не допустить такой ошибки.

В то же время Штаты преданы тому, чтобы Тайвань имел средства для самозащиты в случае обострения ситуации, а Китай, со своей стороны, изменил статус-кво в Тайваньском проливе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Госдеп США осудил обострение ситуации в Тайваньском проливе из-за действий Китая.

Между тем Штаты и Китай планируют провести диалог по военной линии на высоком уровне. Ожидается, что стороны поднимут тайваньский вопрос.

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