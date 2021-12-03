Действия Китая в Тайваньском проливе подрывают безопасность в мире, - Госдеп

Действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе и оказывают влияние на безопасность и процветание США и Европейского союза. С таким совместным заявлением по итогам переговоров на высоком уровне по КНР выступили США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

"Стороны выразили серьёзную обеспокоенность проблематичными и односторонними действиями Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия КНР "подрывают мир и безопасность в регионе и имеют непосредственное влияние на безопасность и процветание как США, так и Европейского союза".

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Пекин не исключает применения силы для возвращения острова в свой состав.

В то же время, Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.