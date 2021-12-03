Вторгнення Китаю на Тайвань було б катастрофічним рішенням, - Блінкен

Сполучені Штати Америки прокоментували ризики вторгнення Китаю на територію Тайваню. Назвали це "потенційно катастрофічним рішенням".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.
За словами Блінкена, США сподіваються, що Пекін ретельно подумає над тим, аби не допустити такої помилки.
Водночас Штати віддані тому, аби Тайвань мав засоби для самозахисту у разі загострення ситуації, а Китай, зі свого боку, змінив статус-ква в Тайванській протоці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Держдеп США засудив загострення ситуації в Тайванській протоці через дії Китаю.
Тим часом Штати й Китай планують провести діалог по військовій лінії на високому рівні. Очікується, що сторони порушать тайванське питання.