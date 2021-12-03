RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вторгнення Китаю на Тайвань було б катастрофічним рішенням, - Блінкен

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки прокоментували ризики вторгнення Китаю на територію Тайваню. Назвали це "потенційно катастрофічним рішенням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами Блінкена, США сподіваються, що Пекін ретельно подумає над тим, аби не допустити такої помилки.

Водночас Штати віддані тому, аби Тайвань мав засоби для самозахисту у разі загострення ситуації, а Китай, зі свого боку, змінив статус-ква в Тайванській протоці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Держдеп США засудив загострення ситуації в Тайванській протоці через дії Китаю.

Тим часом Штати й Китай планують провести діалог по військовій лінії на високому рівні. Очікується, що сторони порушать тайванське питання.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайТайвань