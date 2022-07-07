Вторжение белорусских войск в Украину: что говорят в Минобороны и Генштабе

В Минобороны утверждают, что возможность вторжения врага с территории Беларуси и так называемого Приднестровья маловероятна, но рассматривается.

"Учитывая отсутствие признаков по созданию на территории Приднестровья и Беларуси наступательных группировок, а также отсутствия на указанных территориях указанного количества российских войск, в настоящее время ГУР рассматривает вероятность проведения наступления, как один из возможных сценариев, но оценивает эту вероятность, как низкую", - объяснила Маляр.

В то же время в Генштабе отмечают, что Беларусь передала под контроль России аэродром Зябловка, где сейчас обустраивают военную базу. Там находится дивизион "Искандеров" и дивизион С-400.

Фото: Россия размещает свои силы на белорусском аэродроме Зябловка (скрин google.com/maps)

Также российские спецслужбы пытаются завербовать белорусских солдат для участия в войне против Украины.

"Сотрудники ФСБ РФ и белорусские офицеры проводят разъяснительную работу среди белорусских военных о необходимости участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины, но в случае необходимости. Такая работа проводится во время учений в отдельных подразделениях", - заявил Громов.