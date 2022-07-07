Вторгнення білоруських військ в Україну: що говорять в Міноборони та Генштабі

У Міноборони стверджують, що можливість вторгнення ворога з території Білорусі та так званого Придністров'я малоймовірна, але розглядається.

"З огляду на відсутність ознак щодо створення на території Придністров'я та Білорусі наступальних угрупувань, а також відсутності на вказаних територіях зазначеної кількості російських військ, на теперішній час ГУР розглядає ймовірність проведення наступу, як один з можливих сценаріїв, але оцінює цю ймовірність, як низьку", - пояснила Маляр.

Водночас у Генштабі зазначають, що Білорусь передала під контроль Росії аеродром Зяблівка, де зараз облаштовують військову базу. Там перебуває дивізіон "Іскандерів" та дивізіон С-400.

Фото: Росія розміщує свої сили на білоруському аеродромі Зяблівка (скрін google.com/maps)

Також російські спецслужби намагаються завербувати білоруських солдатів для участі у війні проти України.

"Співробітники ФСБ РФ та білоруські офіцери проводять роз'яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності участі у так званій "спецоперації" на території України, але у випадку потреби. Така робота проводиться під час навчань в окремих підрозділах", - заявив Громов.