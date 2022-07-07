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Вторгнення білоруських військ в Україну: що говорять в Міноборони та Генштабі

Фото: Росія використовує аеродроми Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія Білорусі не зможе самостійно вторгнутися на територію України. Проте білоруські війська надають свої аеродроми для обстрілів українських населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг замміністра оборони Ганну Маляр та заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

У Міноборони стверджують, що можливість вторгнення ворога з території Білорусі та так званого Придністров'я малоймовірна, але розглядається.

"З огляду на відсутність ознак щодо створення на території Придністров'я та Білорусі наступальних угрупувань, а також відсутності на вказаних територіях зазначеної кількості російських військ, на теперішній час ГУР розглядає ймовірність проведення наступу, як один з можливих сценаріїв, але оцінює цю ймовірність, як низьку", - пояснила Маляр.

Водночас у Генштабі зазначають, що Білорусь передала під контроль Росії аеродром Зяблівка, де зараз облаштовують військову базу. Там перебуває дивізіон "Іскандерів" та дивізіон С-400.

Фото: Росія розміщує свої сили на білоруському аеродромі Зяблівка (скрін google.com/maps)

Також російські спецслужби намагаються завербувати білоруських солдатів для участі у війні проти України.

"Співробітники ФСБ РФ та білоруські офіцери проводять роз'яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності участі у так званій "спецоперації" на території України, але у випадку потреби. Така робота проводиться під час навчань в окремих підрозділах", - заявив Громов.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

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