Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в Дании: известны сроки

Строительство второй нитки российского газопровода "Северного потока-2" начнут в водах Дании. Работы должны начаться уже в конце марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG, предоставленный Датским энергетическим агентством.

В компании уточняют, что подготовительный этап строительства запланирован на середину марта этого года. При этом предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала.

Также известно, что перед началом работ Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.

Отметим, что российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте, поскольку считают, что Россия использует этот проект с целью влияния на Европу.

Строительство газопровода было приостановлено, однако сейчас они продолжились в территориальных водах Дании.