ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в Дании: известны сроки

Новина українською → Дания, Среда 17 марта 2021 11:54
Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в Дании: известны сроки Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)
Автор: РБК-Украина

Строительство второй нитки российского газопровода "Северного потока-2" начнут в водах Дании. Работы должны начаться уже в конце марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG, предоставленный Датским энергетическим агентством.

В компании уточняют, что подготовительный этап строительства запланирован на середину марта этого года. При этом предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала.

Также известно, что перед началом работ Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.

Отметим, что российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте, поскольку считают, что Россия использует этот проект с целью влияния на Европу.

Строительство газопровода было приостановлено, однако сейчас они продолжились в территориальных водах Дании.

Напомним, Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.

Ранее мы сообщали о том, что Германия тянет время в надежде достроить "Северный поток-2", даже несмотря на санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Северный поток-2
NEWS
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка