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Другу нитку "Північного потоку-2" почнуть будувати в Данії: відомі терміни

Новость на русском → Данія, Середа 17 березня 2021 11:54
Другу нитку "Північного потоку-2" почнуть будувати в Данії: відомі терміни Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: РБК-Україна

Будівництво другої нитки російського газопроводу "Північний потік-2" почнуть у водах Данії. Роботи повинні початися вже в кінці березня.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на графік компанії Nord Stream 2 AG, наданий Датським енергетичним агентством.

У компанії уточнюють, що підготовчий етап будівництва запланований на середину березня цього року. При цьому передбачено, що укладання труб відновиться наприкінці березня і триватиме до кінця третього кварталу.

Також відомо, що перед початком робіт Nord Stream 2 AG повинна представити скоригований графік. Відомству не потрібно затверджувати його.

Відзначимо, що російський проєкт "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. У США наклали санкції на компанії, які беруть участь у цьому проєкті, оскільки вважають, що Росія використовує цей проєкт з метою впливу на Європу.

Будівництво газопроводу було припинено, проте зараз вони продовжилися у територіальних водах Данії.

Нагадаємо, Україна закликала США заблокувати "Північний потік-2". З такою заявою виступив голова Верховної ради Дмитро Разумков у розмові з сенатором США Робертом Портманом.

Раніше ми повідомляли про те, що Німеччина тягне час в надії добудувати "Північний потік-2", навіть незважаючи на санкції.

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