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Количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, возросло до 90, - МИД

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Афганистан, Понедельник 16 августа 2021 18:34
Количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, возросло до 90, - МИД Фото: украинцы хотят эвакуироваться из Афганистана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей выразили желание эвакуироваться с территории Афганистана в Украину. Сейчас дипломаты формируют список граждан, нуждающихся в эвакуации.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане предоставить максимальную помощь украинцам, которые сейчас находятся в Афганистане", - заявил представитель МИД.

Николенко отметил, что украинская сторона прорабатывает возможные пути безопасной эвакуации. Не исключается привлечением возможностей иностранных партнеров.

"Для получения помощи соотечественники должны уведомить посольство в Таджикистане или в Пакистане свои контактные данные и место нахождения в Афганистане. Родственники в Украине также имеют возможность обратиться на "горячую линию" МИД", - добавил он.

Напомним, сегодня Украина эвакуировала из Кабула почти 80 человек, часть из них - граждане Афганистана - попросила о статусе беженца.

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Афганистан Украина МИД Украины Кабул
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