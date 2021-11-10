Второй раз за год: премьер Швеции подал в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал заявление об своей отставке на встрече со спикером парламента. Он будет возглавлять временное правительство до тех пор, пока не будет избран новый премьер-министр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT

В ходе пресс-конференции Левен заявил, что гордится своими 7 годами пребывания у власти.

Левен возглавлял правительство меньшинства с 2014 года и объявил ранее в этом году, что уйдет в отставку перед следующими всеобщими выборами, которые состоятся в сентябре следующего года.

Новым премьер-министром Швеции может стать Магдалена Андерссон, которая сейчас возглавляет Министерство финансов.