Второй раз за год: премьер Швеции подал в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал заявление об своей отставке на встрече со спикером парламента. Он будет возглавлять временное правительство до тех пор, пока не будет избран новый премьер-министр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT
В ходе пресс-конференции Левен заявил, что гордится своими 7 годами пребывания у власти.
Левен возглавлял правительство меньшинства с 2014 года и объявил ранее в этом году, что уйдет в отставку перед следующими всеобщими выборами, которые состоятся в сентябре следующего года.
Новым премьер-министром Швеции может стать Магдалена Андерссон, которая сейчас возглавляет Министерство финансов.
Напомним, в конце июня Левен заявил, что уходит в отставку после того, как правительство Швеции объявило ему вотум недоверия.
Однако уже 7 июля Левена переизбрали на пост премьера Швеции.