Премьер Швеции уходит в отставку после вотума недоверия

Левену дали срок до полуночи понедельника, чтобы либо уйти в отставку, либо назначить внеочередные выборы после того, как он проиграл вотум доверия 21 июня, когда Левая партия отказалась от поддержки. Левен надеялся найти новую поддержку в парламенте, чтобы добиться своего переназначения.

"Я попросил уволить меня от должности премьер-министра. Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал", - заявил премьер Швеции.

У спикера парламента Швеции Андреаса Норлена теперь будет до четырех попыток найти нового премьер-министра с достаточной поддержкой законодателей. Если ему это не удастся, должны быть назначены внеочередные выборы, что произойдет чуть более чем за год до запланированных выборов в сентябре 2022 года.

Они должны состояться в любом случае, что означает, что любая новая администрация будет недолгой.