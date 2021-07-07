Ушедшего в отставку премьера Швеции переизбрали
Фото: премьер-министр Швеции Стефан Левен (flickr.com/europaportalen)
Лидер шведских социал-демократов Стефан Левен был переизбран парламентом на пост премьер-министра. Ранее парламент Швеции объявил ему вотум недоверия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
63-летний Левен еще не нашел достаточной поддержки для принятия бюджета и заявил, что снова уйдет в отставку, если не сможет провести его через парламент осенью.
Напомним, 28 июня Левен объявил об уходе в отставку. До этого парламент Швеции впервые в истории страны вынес премьер-министру вотум недоверия.
Позже спикер парламента Швеции предложил Левену вновь возглавить правительство.