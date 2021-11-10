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Другий раз за рік: прем'єр Швеції подав у відставку

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен подав заяву про свою відставку на зустрічі зі спікером парламенту. Він буде очолювати тимчасовий уряд до тих пір, поки не буде обраний новий прем'єр-міністр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT

В ході прес-конференції Левен заявив, що пишається своїми 7 роками перебування при владі.

Левен очолював уряд меншості з 2014 року і оголосив раніше цього року, що піде у відставку перед наступними загальними виборами, які відбудуться у вересні наступного року.

Новим прем'єр-міністром Швеції може стати Магдалена Андерссон, яка зараз очолює Міністерство фінансів.

Нагадаємо, в кінці червня Левен заявив, що йде у відставку після того, як уряд Швеції оголосив йому вотум недовіри.

Проте вже 7 липня Левена переобрали на посаду прем'єра Швеції.

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