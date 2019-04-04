Второй полузащитник "Динамо" перешел в бразильский "Сан-Паулу"

Полузащитник киевского "Динамо" Витор Буэно практически в последние часы бразильского трансферного окна перешел в "Сан-Паулу". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Буэно будет выступать на правах аренды до 31 декабря 2020 года.

Напомним, права на Витора принадлежат "Сантосу". Киевляне арендовали его в обмен на Дерлиса Гонсалеса, который также выступает за бразильский клуб на правах аренды. На каких условиях договорились между собой клубы в связи с новыми обстоятельствами, пока не сообщается.

Отметим, это уже второй бразильский полузащитник "Динамо", который в нынешнее трансферное окно вернулся на родину. Ранее игроком "Сан-Паулу" стал Че-Че.