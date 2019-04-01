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Футболист "Динамо" Че Че перешел в "Сан-Паулу"

Новости » Спорт    01.04.2019 - 18:48
Футболист "Динамо" Че Че перешел в "Сан-Паулу"
Фото: Че че (twitter.com/dynamokyiv)

Игрок продолжит карьеру на родине

Полузащитник киевского "Динамо" Че-Че официально стал игроком "Сан-Паулу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт бразильского клуба.

Игрок подписал четырехлетний контракт. Сегодня он пройдет медосмотр в новой команде.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера должна была составить 5,5 миллионов евро, но бразильцам удалось сбить цену на игрока до 5 миллионов евро.

Че че был одной из трансферных целей главного тренера бразильцев Куки, который также вернул в команду форварда Алешандре Пато.

В "Динамо" бразилец перешел летом 2018 году из "Палмейрас", и с тех пор провел за первую команду 16 официальных матчей (9 в чемпионате УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Суперкубке Украины, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).

В прошлом сезоне бразильской Серии А Сан-Паулу занял 5 место турнирной таблицы (63 очка в 38 матчах).

Напомним, бразильский клуб "Сантос" хочет досрочно вернуть из аренды в киевском "Динамо" полузащитника Витора Буэно.

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