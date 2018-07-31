"Динамо" отдало Гонсалеса в аренду "Сантосу"

Парагваец все же покинул киевский клуб

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес перешел в "Сантос". На официальной странице бразильского клуба в Twitter появилось фото, на котором 24-летний парагвайец подписывает контракт.

Сообщается, что футболист взят у "бело-голубых" в аренду на два года.

Контракт Гонсалеса с "Динамо" продолжает действовать до лета 2020 года. После этого он сможет остаться в составе "Сантоса" как свободный агент. Трансферную стоимость Дерлиса на сегодняшний день Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.

При этом в обратном направлении отправляется полузащитник Витор Буэно, который уже находится в Украине.

Напомним, "Динамо" рассматривает четырех футболистов на позицию нового форварда.