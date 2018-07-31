"Динамо" отдало Гонсалеса в аренду "Сантосу"
Парагваец все же покинул киевский клуб
Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес перешел в "Сантос". На официальной странице бразильского клуба в Twitter появилось фото, на котором 24-летний парагвайец подписывает контракт.
Сообщается, что футболист взят у "бело-голубых" в аренду на два года.
Devidamente assinado! Empréstimo do @DynamoKyiv, com dois anos de contrato. #BienvenidoDerlis pic.twitter.com/zlTi1IyK56— Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 31, 2018
Контракт Гонсалеса с "Динамо" продолжает действовать до лета 2020 года. После этого он сможет остаться в составе "Сантоса" как свободный агент. Трансферную стоимость Дерлиса на сегодняшний день Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.
При этом в обратном направлении отправляется полузащитник Витор Буэно, который уже находится в Украине.
Напомним, "Динамо" рассматривает четырех футболистов на позицию нового форварда.