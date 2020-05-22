За второй месяц карантина банки получили рекордную прибыль

В январе-апреле 2020 года прибыль украинских банков составила 25,208 млрд грн, что на 39,2% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн). В апреле банки получили 9,234 млрд грн прибыли.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков январь-апрель 2020 года составили 90,004 млрд грн, тогда как расходы 64,796 млрд грн.

При этом за апрель 2020 года банки увеличили отчисления в резервы на 1,301 млрд грн до 6,151 млрд грн.

Напомним, прибыль украинских банков за первый месяц карантина (за март 2020 года) сократилась до 97 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год (22,3 млрд грн).

Отметим, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.