За другий місяць карантину банки отримали рекордний прибуток

У січні-квітні 2020 року прибуток українських банків склав 25,208 млрд грн, що на 39,2% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У квітні банки отримали 9,234 млрд грн прибутку.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2020 року склали 90,004 млрд грн, тоді як витрати 64,796 млрд грн.

При цьому за квітень 2020 року банки збільшили відрахування в резерви на 1,301 млрд грн до 6,151 млрд. грн.

Нагадаємо, прибуток українських банків за перший місяць карантину (за березень 2020 року) скоротилася до 97 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за 2018 рік (22,3 млрд грн).

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.