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Банки Украины за первый месяц кризиса сократили прибыль почти до нуля

Новости » Финансовый кризис 2020     30.04.2020 - 13:42
Банки Украины за первый месяц кризиса сократили прибыль почти до нуля
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Банки резко увеличили отчисления в резервы под будущие убытки

В январе-марте 2020 года прибыль украинских банков составила 15,974 млрд грн, что на 23,8% больше, чем годом ранее (12,902 млрд грн). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Однако по сравнению с январем-февралем текущего года прибыль банков выросла только на 97 млн грн.

По данным НБУ, доходы банков январь-март 2020 года составили 65,343 млрд грн, тогда как расходы 49,369 млрд грн.

Банки Украины за первый месяц кризиса сократили прибыль почти до нуля

При этом за март 2020 года банки увеличили отчисления в резервы на 3,558 млрд грн до 4,850 млрд грн.

Банки Украины за первый месяц кризиса сократили прибыль почти до нуля

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год (22,3 млрд грн).

По данным НБУ, главными факторами увеличения прибыли банков Украины в 2019 году были высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы.

Отметим, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

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