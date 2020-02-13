Украинские банки установили новый рекорд по прибыли

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Банки показывают в отчетности высокую прибыль второй год подряд

Платежеспособные банки Украины за 12 месяцев 2019 года получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков январь-декабрь 2019 года выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тогда как расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Больше всего банкам дали процентные доходы - 154,3 млрд грн, комиссионные доходы - 62,1 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 16,2 млрд грн.

В январе-декабре 2019 года расходы банков составили 184,8 млрд грн, в том числе процентные расходы - 74,0 млрд грн, общие административные расходы 62,9 млрд грн, отчисления в резервы 11,8 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений. Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2327) и "ПриватБанке" (1928). Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) и "УкрСиббанк" (284) и "Альфа-банк" (257).

Отметим, по состоянию на 1 октября 2019 прибыль государственных банков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины всей прибыли банков сформировал "ПриватБанк".