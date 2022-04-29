Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я

Російські окупанти намагаються проводити атаки по всіх південних областях України. Паралельно біля кордонів Одеської області відкривається ще одна зона загрози, яка йде від невизнаної "республіки" Придністров'я. Які плани у агресора на цьому напрямку – в матеріалі РБК-Україна.

Російські війська продовжують атакувати Україну з різних сторін. Крім масштабного наступу на Донбас, Кремль активізує бойові дії на півдні нашої країни і тим самим створює ще одне вогнище напруги.

Зараз окупанти займають більшість Херсонської області, частину – Запорізької та кілька населених пунктів – у Миколаївській. На захоплених територіях росіяни переслідують українських активістів, місцеву владу і розганяють будь-які акції протесту. Зусилля Кремля встановити там окупаційних "керівників" чи "адміністрації" поки виглядають надто хаотично.

У деяких населених пунктах вони знаходять колаборантів з місцевих політичних кіл. Там, де таких персонажів немає, росіяни завозять своїх "парашутистів". У нашому Генштабі допускають, що окупанти готуються до псевдореферендуму в Херсонській області за сценарієм 2014 року в ОРДЛО. Хоча один із місцевих "ставлеників" – Кирило Стремоусов – це заперечує.

Судячи з тих заяв, які звучать як з української, так і з російської сторони, у агресора більш масштабні "апетити". Навіть незважаючи на нищівні втрати, Путін і військово-політичне командування РФ все ще одержиме ідеєю захопити якомога більше наших територій.

Атака з різних напрямків

В останні тижні зросла інтенсивність атак у всіх південних областях. Із захоплених територій окупанти ведуть обстріли по позиціях Збройних сил та по сусідніх населених пунктах, які контролюються українською владою. Туди, куди дістають удари ворожої артилерії.

Так, наприклад, відбувається в Запоріжжі. Лінія розмежування в області проходить від Каховського водосховища та Василівки до Гуляйполя та східних громад, каже голова ОДА (ОВА) Олександр Старух. По цій лінії йдуть безперервні бої. Обласний центр знаходиться північніше – на території, яку контролює Україна.

"Вони намагаються атакувати Запоріжжя з першого дня війни, адже у нас не припинялися бойові дії. По лінії розмежування бої або активізуються, або стихають. Але вони не припиняються. Зараз вони активізувалися в східній частині. Відповідно, вони проводять додаткові удари по Запоріжжю, Оріхову", – пояснив РБК-Україна Старух.

Армія РФ продовжує завдавати ударів по Запоріжжю (фото: t.me / starukhofficial )

У Херсонській області кремлівським військам вдалося зайняти адміцентр – місто Херсон. І це, мабуть, їх єдине серйозне просування за два місяці "спецоперації". ЗСУ контролює частину населених пунктів на західному кордоні з Миколаївською областю і на північній – з Дніпропетровською областю. Якраз на цих напрямках агресор зараз концентрує сили.

"Противник веде атаку в напрямку Кривого Рогу, на півночі – там, де наші ЗСУ контролюють частину звільнених населених пунктів Херсонської області. І паралельно хоче вийти на адмінкордон з Миколаївською областю на заході. Але наші ЗСУ дають настільки сильну відсіч, що окупантів відкидають назад до Чорнобаївки по трасі Миколаїв - Херсон", – розповів виданню депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він допустив, що агресор хоче до 9 травня вийти на адмінкордони Херсонської області. І тому стягує додаткові сили, намагаючись переходити в атаки.

"І через Каховську ГЕС, і через Олешки йде постійне посилення російських окупаційних військ, йдуть великі колони техніки, якраз для атаки по херсонському, миколаївському і криворізькому напрямку. Тому я вважаю, що до середини травня тут буде досить гаряче", – прогнозує Хлань.

У керівництві Миколаївської ОВА заявили, що готові до наступу противника на Миколаїв, але найближчим часом його не очікують. Навпаки: за словами Віталія Кіма, наша армія хоче висуватися в контрнаступ в Херсонську область.

Під Кривим Рогом ситуація загострюється (фото: t.me / vilkul)

У Кривому Розі також зміцнили оборону. Безпосередньо в Дніпропетровській області окупантів немає. Але лінія розмежування з позиціями російських військ розташована в 50 кілометрах від Кривого Рогу, каже голова місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул. І в останні кілька діб інтенсивність обстрілів по всій цій лінії сильно зросла.

"Плюс окупантами були зроблені кілька спроб штурмових дій із залученням і бронетехніки, і штурмових груп. Вони були успішно відбиті нашою доблесною армією, і ворог зазнав значних втрат в живій силі і в техніці. Щодо наступу, є всі ознаки того, що противник, ймовірно, формує ударне наступальне угруповання", – припустив у розмові з виданням Вілкул.

Для відводу очей

Схоже, одне з ключових завдань в новому плані Кремля – не тільки взяти весь Донбас, а й повністю відрізати Україну від виходу до моря. Для цього від Херсона окупанти, ймовірно, хочуть дійти до Придністров'я через Миколаїв і Одесу. А з зайнятих регіонів вони так само самонадіяно розраховують розвинути наступ вглиб нашої країни аж до столиці. Просто поки російське командування вирішило звузити територію виконання своїх завдань.

"Якщо намалювати умовні дві стрілки з півночі від Харкова і з півдня від Запоріжжя, то вони б хотіли з двох цих напрямків вийти на Дніпро. Але зараз вони працюють меншим охопленням: на північ від Ізюма і на південь від Гуляйполя намагаються прорватися і оточити зону дій Операції об'єднаних сил", – пояснив РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Придністров'ю в планах Кремля також відведена окрема тактична роль. В останні дні на території так званої "республіки" сталося кілька вибухів, у тому числі в будівлі "міністерства держбезпеки" і на тираспольському аеродромі. "Президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що сліди нападів на об'єкти управління нібито ведуть в Україну.

У Придністров'ї влаштовують провокації і звинувачують Україну (фото: facebook.com)

Наша влада, військові та експерти впевнені, що цими провокаціями Росія хоче, по-перше, створити додаткову зону загрози поруч з Одеською та Вінницькою областями. А по-друге, натиснути на владу Молдови і Румунії, щоби вони відмовилися підтримувати Україну.

"Зараз вони намагаються відкрити другий фронт на Придністров'ї, щоби ми туди перекинули війська – в Одеську і Вінницьку область. Але це суто відволікаючий маневр. Він розрахований на те, що ми почнемо знімати війська з якогось напрямку і переводити їх на кордон з Придністров'ям. І в тому напрямку, де ми заберемо частину військ, вони відразу ж почнуть наступальні дії", – сказав РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов.

На території "ПМР" офіційно зареєстрований контингент з 1,5 тисячі росіян. Але там також є незаконні збройні формування самої "республіки". Тому загроза з боку Придністров'я в будь-якому випадку є, оскільки через дестабілізацію в цьому регіоні Україні потрібно утримувати частину своїх військ в прикордонних областях і бути напоготові.

"Кількість придністровських збройних формувань може досягати 20 тисяч осіб. Цього достатньо, щоби проводити провокації. Для проведення наступів у них немає морального духу і сучасної техніки – там є всього лише 18 танків. Однак сам факт наявності там певної кількості військових вимагає уваги до цього регіону", – пояснив Самусь.

Поразка росіян у північних областях їх по суті нічому не навчила. Вони все ще продовжують розосереджувати свої війська на різних напрямках в надії хоч десь досягти прогресу.

"Зараз, коли у них не вистачає резервів і ресурсів, нормальне командування почало б з переформатування і перегрупування військ. Але оскільки в них немає на це ні часу, ні можливості, вони просто намагаються атакувати нас з усіх боків, в усіх напрямках. Це не наступ – це атакуючі дії", – зазначив Олег Жданов.

Такими маневрами агресор хоче досягти кількох цілей. Перша – прощупати нашу оборону в пошуках уразливості. Друге завдання – відволікти українські сили з донецького напрямку.

"Тому вони атакують з будь-яких позицій, будь-якими силами і в усіх напрямках одночасно. У них нічого не виходить на Донбасі. Тому вони вдаються до різних заходів, щоби розхитати ситуацію і виконати завдання, поставлені Кремлем. Вони шукають місце, де в них міг би бути успіх", – пояснив Жданов.

Агресор вважає, що у нього достатньо сил для того, щоби провести всі ці операції одночасно, каже Самусь. Окупанти б'ються за методикою Другої світової війни. Якщо подивитися на карту Курської битви – це те ж саме, що відбувається зараз на Донбасі, зазначив експерт.

"Але під час Курської битви були дещо інші сили. У противників було не 30 тисяч військ, а набагато більше, тому і операції були успішними. Зараз росіяни чомусь намагаються відносно невеликими силами створювати ударні угруповання, сподіваючись, що вони можуть пробити українську оборону", – пояснив Самусь.

Росіяни воюють за тактикою часів Другої світової (фото: Getty Images)

Ні в Київській, ні в Чернігівській, ні в Сумській області ця тактика не спрацювала. Так росіяни втратили боєздатність своїх військ на півночі і були змушені відступати. Зараз агресор намагається зробити це і на Донбасі, знову наступаючи на ті ж "граблі".

"Українська армія вміло відбиває спроби наступу агресора. Очевидно, що росіяни продовжують помилково оцінювати ЗСУ, хоча на третій місяць війни будь-яка розвідка могла б навчитися більш адекватно оцінювати обстановку. І це основна проблема командування російської армії – вони приймають невірні рішення і тому їхня операція не рухається", – зазначив Самусь.

У будь-якому випадку всі ці помилки грають на руку нашим захисникам. Поки ворог намагається домогтися хоч якихось проміжних успіхів, щоби видати їх за "велику перемогу", ЗСУ все більше зміцнюються, в тому числі і за рахунок нового важкого озброєння від союзників. Але найближчі кілька тижнів будуть надзвичайно важкими, заявили в Міноборони. Так що слід зберігати пильність і продовжувати боротьбу.