Второй этап медреформы будет продлен, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Сейчас специалисты исправляют ошибки в параметрах реформы

Второй этап медицинской реформы в Украине будет продолжаться. Правительство не планирует его отсрочку.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас специалисты пересматривают и вносят изменения в параметры реформы.

"Второй этап медицинской реформы будет продолжаться, законопроекта относительно его отсрочки не будет. Мы пересчитываем тарифы Национальной службы здоровья (НСЗУ). Там были ошибки и неверные расчеты стоимости определенных видов и определенных пакетов медуслуг. Многие из них занижены", - сообщил премьер.

В качестве примера Шмыгаль привел "инфарктный пакет", который по нынешнему тарифу стоит 16 тысяч гривен, а по факту - более 30 тысяч гривен.

"Таких примеров достаточно много. Это дает нам возможность пересмотреть и дополнить прописанные параметры в реформе, содержанием, например, психиатрии, фтизиопульмонологии и других заведений, которые в принципе не предусматривались, их просто забыли во время подготовки второго этапа", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, все эти ошибки исправят без отсрочки второго этапа медреформы.

"Продолжение реформы с исправлением этих ошибок, я уверен, даст правильный результат. В этом году она идет очень сложно. Мы выровняем все недоразумения и уже со следующего года мы, как пациенты, сможем почувствовать обновление медицинской отрасли", - добавил премьер.

Напомним, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля.

Из-за ее недостатков и критики в обществе, в частности, среди медиков, президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть реформу.

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Автор: Роман Калиниченко