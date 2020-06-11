Другий етап медреформи буде продовжено, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Наразі фахівці виправляють помилки у параметрах реформи

Другий етап медичної реформи в Україні буде продовжуватись. Уряд не планує його відтермінування.

Про це під час прес-конференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

За його словами, наразі фахівці переглядають і вносять зміни до параметрів реформи.

"Другий етап медичної реформи буде продовжуватись, законопроекту щодо його відстрочення не буде. Ми перераховуємо тарифи Національної служби здоров’я (НСЗУ). Там були помилки і невірні розрахунки вартості певних видів і певних пакетів медпослуг. Багато з них занижені", - повідомив прем’єр.

У якості прикладу Шмигаль навів "інфарктний пакет", який за існуючим тарифом коштує 16 тисяч гривень, а по факту - понад 30 тисяч гривень.

"Таких прикладів доволі багато. Це дає нам змогу переглянути і доповнити прописані параметри в реформі, утриманням, наприклад, психіатрії, фтизіопульмонології та інших закладів, які в принципі не передбачались, їх просто забули у підготовці другого етапу", - зазначив голова уряду.

За словами Шмигаля, всі ці помилки виправлять без відтермінування другого етапу медреформи.

"Продовження реформи з виправленням цих помилок, я впевнений, дасть правильний результат. У цьому році вона йде дуже складно. Ми вирівняємо всі непорозуміння і вже з наступного року ми, як пацієнти, зможемо відчувати оновлення медичної галузі", - додав прем’єр.

Нагадаємо, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня.

Через її недоліки і критику в суспільстві, зокрема, серед медиків, президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.

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Автор: Роман Калиниченко