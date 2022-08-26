Второй энергоблок на ЗАЭС подключили к сети

По состоянию на вечер 26 августа второй из остановленных энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подключили к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС был подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении. Отметим, сегодня днем к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков. Таким образом, Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.