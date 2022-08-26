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Второй энергоблок на ЗАЭС подключили к сети

Фото: Запорожская АЭС (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на вечер 26 августа второй из остановленных энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подключили к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС был подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня днем к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков. Таким образом, Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.

Напомним, накануне из-за пожаров последняя работающая ЛЭП дважды отключалась, в результате впервые в истории были остановлены все энергоблоки ЗАЭС. Подробнее о вчерашнем инциденте - в материале РБК-Украина.

Ожидается, что миссия МАГАТЭ может посетить станцию уже в начале следующей неделе.

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Запорожская АЭС