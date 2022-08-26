Другий енергоблок на ЗАЕС підключили до мережі

Станом на вечір 26 серпня другий з зупинених енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) підключили до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий з зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС було підключено до мережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні. Зазначимо, сьогодні вдень до мережі підключили перший з зупинених вчора енергоблоків. Таким чином, Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України.