Второй энергоблок на ЗАЭС подключили к сети
По состоянию на вечер 26 августа второй из остановленных энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подключили к сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".
"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС был подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня днем к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков. Таким образом, Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.
Напомним, накануне из-за пожаров последняя работающая ЛЭП дважды отключалась, в результате впервые в истории были остановлены все энергоблоки ЗАЭС. Подробнее о вчерашнем инциденте - в материале РБК-Украина.
Ожидается, что миссия МАГАТЭ может посетить станцию уже в начале следующей неделе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.