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Другий енергоблок на ЗАЕС підключили до мережі

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Енергодар, П'ятниця 26 серпня 2022 22:18
Другий енергоблок на ЗАЕС підключили до мережі Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Станом на вечір 26 серпня другий з зупинених енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) підключили до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий з зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС було підключено до мережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні вдень до мережі підключили перший з зупинених вчора енергоблоків. Таким чином, Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України.

Нагадаємо, напередодні через пожежі остання працююча ЛЕП двічі відключалася, в результаті вперше в історії були зупинені всі енергоблоки ЗАЕС. Детальніше про вчорашній інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

Очікується, що місія МАГАТЕ може відвідати станцію вже на початку наступного тижня.

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