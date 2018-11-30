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Другий допит Продана в НАБУ відбудеться наступного тижня

Новини » Політика    30.11.2018 - 13:24
Другий допит Продана в НАБУ відбудеться наступного тижня
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Під час сьогоднішнього допиту Продан попросив надати йому матеріали справи

Колишнього виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослава Продана допитали у Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Продана у Facebook

Як зазначається, детективи призначили черговий допит на наступний тиждень. 

"Виконуючи вимоги закону, у визначений день та час з`явився в НАБУ...Домовились із представниками НАБУ про зустріч наступного тижня", - йдеться в повідомленні. 

Наразі Продан звернувся до слідчого із проханням надати йому для ознайомлення матеріали справи. Після ознайомлення зі справою екс-глава ДФС обіцяє надати обґрунтовані відповіді на всі запитання слідчого під час наступного допиту. 

"Я не збираюсь залишати територію країни чи уникати спілкування з представниками правоохоронних органів. Моя головна мета - довести свою правоту під час досудового розслідування чи вже в суді. Іншого шляху для себе не бачу.
На жаль, незважаючи на факти, що свідчать про обґрунтованість моєї позиції, прокурори САП готують подання на обрання запобіжного заходу", - зазначив Продан.

Другий допит Продана в НАБУ відбудеться наступного тижня

Нагадаємо, 26 листопада на території аеропорту "Бориспіль" працівники СБУ за дорученням прокурорів САП намагалися вручити повістку Мирославу Продану про виклик на допит в якості підозрюваного. 

Раніше повідомлялося, що 16 листопада САП склала і підписала письмове повідомлення про підозру колишньому голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

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