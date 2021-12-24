Второй за день. В России подал сигнал тревоги еще один пассажирский самолет
Фото: в РФ подал сигнал тревоги еще один пассажирский самолет (GettyImages)
В России еще один пассажирский самолет подал сигнал тревоги, речь идет о самолете рейса Краснодар - Санкт-Петербург.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Пассажирский самолет Краснодар - Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, сообщили в авиационных службах.
Самолет не менял курс и высоту. До пункта назначения ему осталось лететь чуть более получаса. Это второй за сегодня пассажирский самолет в РФ, подавший сигнал тревоги.