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Второй за день. В России подал сигнал тревоги еще один пассажирский самолет

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Санкт-Петербург, Пятница 24 декабря 2021 14:42
Второй за день. В России подал сигнал тревоги еще один пассажирский самолет Фото: в РФ подал сигнал тревоги еще один пассажирский самолет (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России еще один пассажирский самолет подал сигнал тревоги, речь идет о самолете рейса Краснодар - Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Пассажирский самолет Краснодар - Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, сообщили в авиационных службах.

Самолет не менял курс и высоту. До пункта назначения ему осталось лететь чуть более получаса. Это второй за сегодня пассажирский самолет в РФ, подавший сигнал тревоги.

Напомним, пассажирский самолет Саратов - Москва подал сигнал тревоги.

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