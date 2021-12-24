Другий за день. У Росії подав сигнал тривоги ще один пасажирський літак
Фото: у РФ подав сигнал тривоги ще один пасажирський літак (GettyImages)
У Росії ще один пасажирський літак подав сигнал тривоги, мова йде про літак рейсу Краснодар - Санкт-Петербург.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Пасажирський літак Краснодар-Санкт-Петербург подав сигнал тривоги в польоті, повідомили в авіаційних службах.
Літак не змінював курс і висоту. До пункту призначення йому залишилося летіти трохи більше пів години. Це другий за сьогодні пасажирський літак в РФ, який подав сигнал тривоги.