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Другий за день. У Росії подав сигнал тривоги ще один пасажирський літак

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Санкт-Петербург, П'ятниця 24 грудня 2021 14:42
Другий за день. У Росії подав сигнал тривоги ще один пасажирський літак Фото: у РФ подав сигнал тривоги ще один пасажирський літак (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії ще один пасажирський літак подав сигнал тривоги, мова йде про літак рейсу Краснодар - Санкт-Петербург.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Пасажирський літак Краснодар-Санкт-Петербург подав сигнал тривоги в польоті, повідомили в авіаційних службах.

Літак не змінював курс і висоту. До пункту призначення йому залишилося летіти трохи більше пів години. Це другий за сьогодні пасажирський літак в РФ, який подав сигнал тривоги.

Нагадаємо, пасажирський літак Саратов-Москва подав сигнал тривоги.

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