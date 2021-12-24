В России пассажирский самолет подал сигнал тревоги: что происходит
Фото: в РФ пассажирский самолет подал сигнал тревоги (wikipedia)
Пассажирский самолет Саратов - Москва подал сигнал тревоги. Лайнер начал снижение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Самолет Саратов - Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается, сообщили в авиационных службах.
Пассажирский Boeing 737, который подал сигнал тревоги, благополучно сел в Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется.