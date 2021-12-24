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В России пассажирский самолет подал сигнал тревоги: что происходит

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Домодедово, Пятница 24 декабря 2021 13:40
В России пассажирский самолет подал сигнал тревоги: что происходит Фото: в РФ пассажирский самолет подал сигнал тревоги (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Пассажирский самолет Саратов - Москва подал сигнал тревоги. Лайнер начал снижение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Самолет Саратов - Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается, сообщили в авиационных службах.

Пассажирский Boeing 737, который подал сигнал тревоги, благополучно сел в Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется.

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