Во втором чтении ВР планирует ужесточить наказание за подделку COVID-документов
Фото: во втором чтении ВР планирует ужесточить наказание за подделку COVID-документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во время второго чтения Верховная рада рассмотрит проект об ужесточении наказания за подделку COVID-документов. Комитет ВР рекомендует принять проект.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Проект предусматривает:
- использование поддельных COVID-документов будет караться штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до двух лет;
- внесение заведомо ложных сведений в медицинской документации о проведении прививки будет караться штрафом от 2 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до двух лет и лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет;
- изготовление и сбыт поддельных COVID-документов будет караться штрафом от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.