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Второе за неделю. Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 февраля президент Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Это уже второе такое заседание за текущую неделю.

Подробнее о решениях СНБО - в материале РБК-Украина ниже.

Первые подробности

  • введено чрезвычайное положение по всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей. ЧП в Украине планируют ввести на 30 дней, также режим может быть продлен до 60 дней.

"Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная рада должна его утвердить в течение 48 минут", - сказал Данилов.

  • комендантский час будут вводить в зависимости от ситуации;

"Обеспечивать безопасность при необходимости это наша задача", - заметил Данилов.

  • военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет;
  • изымать зарегистрированное оружие у населения после введения ЧП не планируется;
  • в украинскую армию призывают 36 тысяч резервистов;
  • Данилов о ядерном оружии: президент не говорил о разработке ядерного оружия, о том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел;
  • о санкциях против депутатов Госдумы: если парламент примет такое решение, мы его утвердим на заседании СНБО.
  • Данилов о том, могут ли чиновники покидать страну: президент не руководит депутатами.

Санкции против России за признание "ЛДНР"

Сегодня в повестке дня Рады был внесен проект постановления о введении санкций против депутатов Госдумы, которые поддержали признание так называемых "ЛДНР", а также против тех, кто обращался к российскому президенту Путину признать их "независимыми".

В частности, уже сегодня парламент обратился в СНБО с соответствующим предложением. Постановление поддержали 322 нардепа.

Ситуация на Донбассе

Напомним, за минувшие сутки, 22 февраля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрелов погиб военный, еще один получил ранения, пятеро травмированы.

При этом за текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения. Потерь нет.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский записал еще одно видеообращение к украинцам по поводу признания Россией так называемых "ЛДНР". Глава государства объявил о своих новых решениях.

Добавим, также стало известно, что сектор нацбезопасности и обороны работать в круглосуточном режиме.

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