Второе за неделю. Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности

Первые подробности

введено чрезвычайное положение по всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей. ЧП в Украине планируют ввести на 30 дней, также режим может быть продлен до 60 дней.

"Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная рада должна его утвердить в течение 48 минут", - сказал Данилов.

комендантский час будут вводить в зависимости от ситуации;

"Обеспечивать безопасность при необходимости это наша задача", - заметил Данилов.

военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет;

в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет; изымать зарегистрированное оружие у населения после введения ЧП не планируется;

в украинскую армию призывают 36 тысяч резервистов;

Данилов о ядерном оружии: президент не говорил о разработке ядерного оружия, о том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел;

президент не говорил о разработке ядерного оружия, о том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел; о санкциях против депутатов Госдумы : если парламент примет такое решение, мы его утвердим на заседании СНБО.

: если парламент примет такое решение, мы его утвердим на заседании СНБО. Данилов о том, могут ли чиновники покидать страну: президент не руководит депутатами.

Санкции против России за признание "ЛДНР"

Сегодня в повестке дня Рады был внесен проект постановления о введении санкций против депутатов Госдумы, которые поддержали признание так называемых "ЛДНР", а также против тех, кто обращался к российскому президенту Путину признать их "независимыми".

В частности, уже сегодня парламент обратился в СНБО с соответствующим предложением. Постановление поддержали 322 нардепа.

Ситуация на Донбассе

Напомним, за минувшие сутки, 22 февраля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрелов погиб военный, еще один получил ранения, пятеро травмированы.

При этом за текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения. Потерь нет.