Второе за неделю. Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности

Сегодня, 23 февраля президент Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Это уже второе такое заседание за текущую неделю.
Подробнее о решениях СНБО - в материале РБК-Украина ниже.
"Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная рада должна его утвердить в течение 48 минут", - сказал Данилов.
"Обеспечивать безопасность при необходимости это наша задача", - заметил Данилов.
Сегодня в повестке дня Рады был внесен проект постановления о введении санкций против депутатов Госдумы, которые поддержали признание так называемых "ЛДНР", а также против тех, кто обращался к российскому президенту Путину признать их "независимыми".
В частности, уже сегодня парламент обратился в СНБО с соответствующим предложением. Постановление поддержали 322 нардепа.
Напомним, за минувшие сутки, 22 февраля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрелов погиб военный, еще один получил ранения, пятеро травмированы.
При этом за текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения. Потерь нет.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский записал еще одно видеообращение к украинцам по поводу признания Россией так называемых "ЛДНР". Глава государства объявил о своих новых решениях.
Добавим, также стало известно, что сектор нацбезопасности и обороны работать в круглосуточном режиме.