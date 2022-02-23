Друге за тиждень. Зеленський провів засідання РНБО: перші подробиці

Сьогодні, 23 лютого президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Це вже друге таке засідання за поточний тиждень.
Детальніше про рішення РНБО - у матеріалі РБК-Україна нижче.
"Рішення було прийнято. Згідно з нашим законодавством, Верховна рада має його затвердити протягом 48 хвилин", - сказав Данілов.
"Забезпечувати безпеку у разі необхідності це наше завдання", - зауважив Данілов.
Сьогодні до порядку денного Ради було внесено проект постанови щодо введення санкцій проти депутатів російської Держдуми, які підтримали визнання так званих "ЛДНР", а також проти тих, хто звертався до російського президента Путіна визнати їх "незалежними".
Зокрема, вже сьогодні парламент звернувся до РНБО з відповідною пропозицією. Постанову підтримали 322 нардепів.
Нагадаємо, за минулу добу, 22 лютого, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Унаслідок обстрілів загинув військовий, ще один отримав поранення, п'ятеро травмовані.
При цьому за поточну добу з боку збройних формувань РФ зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння. Втрат немає.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський записав ще одне відеозвернення до українців з приводу визнання Росією так званих "ЛДНР". Глава держави оголосив про свої нові рішення.
Додамо, також стало відомо, що сектор нацбезпеки і оборони буде працювати в цілодобовому режимі.