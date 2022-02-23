Друге за тиждень. Зеленський провів засідання РНБО: перші подробиці

Перші подробиці

введено надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей. НП в Україні планують запровадити на 30 днів, також режим може бути продовжено до 60 днів;

"Рішення було прийнято. Згідно з нашим законодавством, Верховна рада має його затвердити протягом 48 хвилин", - сказав Данілов.

комендантську годину вводитимуть в залежності від ситуації;

"Забезпечувати безпеку у разі необхідності це наше завдання", - зауважив Данілов.

військовий стан в Україні в разі потреби буде введений миттєво, доки такого рішення немає;

в разі потреби буде введений миттєво, доки такого рішення немає; вилучати зареєстровану зброю у населення після запровадження НП не планується;

до української армії закликають 36 тисяч резервістів;

Данілов про ядерну зброю : президент не говорив про розробку ядерної зброї, про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив;

: президент не говорив про розробку ядерної зброї, про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив; про санкції проти депутатів Держдуми: якщо парламент прийме таке рішення, ми його затвердимо на засіданні РНБО.

якщо парламент прийме таке рішення, ми його затвердимо на засіданні РНБО. Данілов про те, чи можуть чиновники можуть залишати країну: президент не керує депутатами.

Санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Сьогодні до порядку денного Ради було внесено проект постанови щодо введення санкцій проти депутатів російської Держдуми, які підтримали визнання так званих "ЛДНР", а також проти тих, хто звертався до російського президента Путіна визнати їх "незалежними".

Зокрема, вже сьогодні парламент звернувся до РНБО з відповідною пропозицією. Постанову підтримали 322 нардепів.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, за минулу добу, 22 лютого, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Унаслідок обстрілів загинув військовий, ще один отримав поранення, п'ятеро травмовані.

При цьому за поточну добу з боку збройних формувань РФ зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння. Втрат немає.