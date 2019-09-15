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Второе чтение госбюджета будет подано до 2 ноября, - Гончарук

Новости » Политика    15.09.2019 - 14:45
Второе чтение госбюджета будет подано до 2 ноября, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Более детальный документ парламент получит до 2 ноября

Проект государственного бюджета на 2020 год для второго чтения внесут в Верховную раду до 2 ноября. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По словам Гончарука, проект госбюджета с уточненным прогнозом будет передан на рассмотрение парламента до 2 ноября 2019 года.

"На подготовку бюджета идет больше чем полгода. у нас на это было 2 недели. Это означает, что прогнозируя следующий год, мы все еще базируемся на тех цифрах, которые были оценены весной. Поэтому не удивляйтесь, что в этом бюджете будут цифры такими, какими они были прогнозируемые по состоянию на весну. Мы ожидаем, что в октябре между первым и вторым чтением Минэкономики спрогнозирует ситуацию на следующий год и мы внесем коррективы в бюджет, который будет подаваться", - заявил премьер.

Премьер-министр добавил, что в уточненный проект будут внесены идеи президента Владимира Зеленского, которые анонсировались в предвыборной программе.

"Не удивляйтесь, что этот бюджет не учитывает подавляющее большинство тех идей, с которыми выходила программа президента на выборы. Нам надо дождаться пока парламент примет программу деятельности правительства, необходимые законы за сентябрь и октябрь. Они будут нами учтены, когда мы будем подавать вторую итерацию - уже более подготовленную до 2 ноября", - пояснил он.

Также Гончарук подчеркнул, что правительство планирует уменьшить дефицит государственного бюджета. Премьер отметил, что это является среднесрочной целью.

"Уже в этом проекте госбюджета вы сможете увидеть уменьшение дефицита государственного бюджета. Это означает, что и команда президента, и правительство, намерено уменьшать долг, который сегодня имеет государство. То есть мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наши расходы будут равны нашим доходам. Это наша среднесрочная цель. Мы не можем этого достичь за один год или за два. Но в этом новом бюджете дефицит будет еще меньше, чем в прошлом", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство сегодня, 15 сентября, подаст в Верховную раду предварительный проект государственного бюджета на 2020 год.

До этого председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год должен начаться на следующей пленарной неделе.

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