Кабмин сегодня внесет в Раду проект госбюджета на 2020 год, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В течение двух недель Кабмин также подаст в Раду программу деятельности правительства

Кабинет министров сегодня подаст в Раду проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Премьер сообщил, что в течение двух недель Кабмин подаст в Раду программу деятельности правительства.

"Мы сегодня в парламент подаем первый проект бюджета, чтобы депутаты могли на него посмотреть. В течение двух недель должны подать в ВР программу деятельности правительства", - заявил Гончарук.

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