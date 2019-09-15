Друге читання держбюджету буде подане до 2 листопада, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Більш детальний документ парламент отримає до 2 листопада

Проект державного бюджету на 2020 рік для другого читання внесуть до Верховної ради до 2 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

За словами Гончарука, проект держбюджету з уточненим прогнозом буде переданий на розгляд парламенту до 2 листопада 2019 року.

"На підготовку бюджету йде більше ніж півроку. в нас на це було 2 тижні. Це означає, що прогнозуючи наступний рік, ми все ще базуємось на тих цифрах, які були оцінені весною. Тому не дивуйтеся, що в цьому бюджеті будуть цифри такими, якими вони були прогнозовані станом на весну. Ми очікуємо, що в жовтні між першим і другим читанням Мінекономіки спрогнозує ситуацію на наступний рік і ми внесемо корективи в бюджет, який буде подаватись", - заявив прем'єр.

Прем'єр-міністр додав, що в уточнений проект будуть внесені ідеї президента Володимира Зеленського, які анонсувалися в передвиборчій програмі.

"Не дивуйтеся, що цей бюджет не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила програма президента на вибори. Нам треба дочекатись поки парламент схвалить програму діяльності уряду, необхідні закони за вересень і жовтень. Вони будуть нами враховані, коли ми будемо подавати другу ітерацію - вже більш підготовлену до 2-го листопада", - пояснив він.

Також Гончарук наголосив, що уряд планує зменшити дефіцит державного бюджету. Прем'єр зазначив, що це є середньостроковою метою.

"Вже в цьому проекті держбюджету ви зможете побачити зменшення дефіциту державного бюджету. Це означає, що і команда президента, і уряд, має намір зменшувати борг, який сьогодні має держава. Тобто ми прагнемо на певному етапі вийти в бездефіцитний бюджет, коли наші видатки дорівнюватиме нашим доходам. Це наша середньострокова мета. Ми не можемо цього досягти за один рік або за два. Але в цьому новому бюджеті дефіцит буде ще менше, ніж в минулому", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд сьогодні, 15 вересня, подасть до Верховної ради попередній проект державного бюджету на 2020 рік.

До цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що розгляд проекту держбюджету на 2020 рік має розпочатися наступного пленарного тижня.