UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во вторник Рада может рассмотреть до 18 вопросов, - Разумков

Автор: Юлия Струк

Верховная рада может провести два внеочередных пленарных заседания в следующий вторник. Народные депутаты могут рассмотреть 17-18 вопросов.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

"По состоянию на сегодня официальных обращений ни от президента Украины, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно мы можем говорить о том, что внеочередное заседание Верховной рады, скорее всего, состоится во вторник в час дня. Возможно, их даже будет два", - заявил спикер.

По словам Разумкова, одно из них может быть инициировано президентом по ряду вопросов, в частности, экономических и по борьбе с коронавирусом.

Аппарат Рады выдал подписные листы народным депутатам для инициирования внеочередного заседания.

"Скорее всего, оно также состоится во вторник", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что на этом заседании планируется заслушать информацию от представителей силовых ведомств по поводу событий, которые произошли во время акции протеста у Офиса президента, также рассмотреть проект постановления №5295 об их оценке.

Также предлагается рассмотреть сложение полномочий тех народных депутатов, которые заняли должности в других органах власти, и назначение выборов городского главы Харьков, а также довыборов в местные органы власти во Львовской области.

"В целом, я думаю, во вторник Верховная рада может рассмотреть до 17-18 вопросов", - подытожил Разумков.

В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Рада соберется 30 марта, во вторник. В этот день планируют провести два внеочередных заседания.

Напомним, ранее из-за локдауна в Киеве ВР отменила очередные пленарные заседания до 9 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадаДмитрий Разумков
Читайте также
Введение полного локдауна в Украине нецелесообразно, - Разумков
Верховная рада соберется на внеочередные заседания 30 марта: что рассмотрят
Прогноз погоды