Во вторник Рада может рассмотреть до 18 вопросов, - Разумков

Верховная рада может провести два внеочередных пленарных заседания в следующий вторник. Народные депутаты могут рассмотреть 17-18 вопросов.
"По состоянию на сегодня официальных обращений ни от президента Украины, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно мы можем говорить о том, что внеочередное заседание Верховной рады, скорее всего, состоится во вторник в час дня. Возможно, их даже будет два", - заявил спикер.
По словам Разумкова, одно из них может быть инициировано президентом по ряду вопросов, в частности, экономических и по борьбе с коронавирусом.
Аппарат Рады выдал подписные листы народным депутатам для инициирования внеочередного заседания.
"Скорее всего, оно также состоится во вторник", - сказал Разумков.
Он подчеркнул, что на этом заседании планируется заслушать информацию от представителей силовых ведомств по поводу событий, которые произошли во время акции протеста у Офиса президента, также рассмотреть проект постановления №5295 об их оценке.
Также предлагается рассмотреть сложение полномочий тех народных депутатов, которые заняли должности в других органах власти, и назначение выборов городского главы Харьков, а также довыборов в местные органы власти во Львовской области.
"В целом, я думаю, во вторник Верховная рада может рассмотреть до 17-18 вопросов", - подытожил Разумков.
В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Рада соберется 30 марта, во вторник. В этот день планируют провести два внеочередных заседания.
Напомним, ранее из-за локдауна в Киеве ВР отменила очередные пленарные заседания до 9 апреля.