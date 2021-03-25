У вівторок Рада може розглянути до 18 питань, - Разумков

"Станом на сьогодні офіційних звернень ні від президента України, ні від народних депутатів не надходило. Але попередньо ми можемо говорити про те, що позачергове засідання Верховної ради, швидше за все, відбудеться у вівторок о першій годині дня. Можливо, їх навіть буде два", - заявив спікер.

За словами Разумкова, одне з них може бути ініційоване президентом з низки питань, зокрема, економічних та щодо боротьби з коронавірусом.

Апарат Ради видав підписні листи народним депутатам для ініціювання позачергового засідання.

"Швидше за все, воно також відбудеться у вівторок", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що на цьому засіданні планують заслухати інформацію від представників силових відомств щодо подій, які трапилися під час акції протесту біля Офісу президента, також розглянути проект постанови №5295 щодо їх оцінки.

Також пропонується розглянути складання повноважень тих народних депутатів, які обійняли посади в інших органах влади, та призначення виборів міського голови Харкова й довиборів у місцеві органи влади у Львівській області.

"У цілому, я думаю, у вівторок Верховна рада може розглянути до 17-18 питань", - підсумував Разумков.