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У вівторок 8 німецьких аеропортів будуть страйкувати

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 06:14
У вівторок 8 німецьких аеропортів будуть страйкувати
Фото: аеропорт Франкфурта (facebook.com/allapoleva)

Профспілка закликає підвищити погодинну заробітну плату

В Німеччині у вівторок, 15 січня 2019 року, до страйку працівників служб безпеки підключаться 8 німецьких аеропортів. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Verdi.

Як зазначено, профспілка закликає підвищити погодинну заробітну плату в зоні контролю до 20 євро на годину

"З допомогою цього попереджувального страйку ми посилаємо ще один сигнал роботодавцям, щоб вони підвищили зарплату для приблизно 23 тис. співробітників в області безпеки в аеропортах Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Також попереджувальні страйки анонсовані в аеропортах Гамбурга, Мюнхена, Бремена, Гамбурга, Лейпцига/Галле, Дрездена і Ерфурта.

Повідомляється, що в деяких аеропортах страйк буде 24-годинний, в інших – з 2 години ночі до 8 годин вечора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) просять пасажирів перебронювати квитки через страйк служб безпеки аеропорту, запланований на 15 січня.

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