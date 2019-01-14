У вівторок 8 німецьких аеропортів будуть страйкувати

Фото: аеропорт Франкфурта (facebook.com/allapoleva)

Профспілка закликає підвищити погодинну заробітну плату

В Німеччині у вівторок, 15 січня 2019 року, до страйку працівників служб безпеки підключаться 8 німецьких аеропортів. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Verdi.

Як зазначено, профспілка закликає підвищити погодинну заробітну плату в зоні контролю до 20 євро на годину

"З допомогою цього попереджувального страйку ми посилаємо ще один сигнал роботодавцям, щоб вони підвищили зарплату для приблизно 23 тис. співробітників в області безпеки в аеропортах Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Також попереджувальні страйки анонсовані в аеропортах Гамбурга, Мюнхена, Бремена, Гамбурга, Лейпцига/Галле, Дрездена і Ерфурта.

Повідомляється, що в деяких аеропортах страйк буде 24-годинний, в інших – з 2 години ночі до 8 годин вечора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) просять пасажирів перебронювати квитки через страйк служб безпеки аеропорту, запланований на 15 січня.