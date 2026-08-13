Вторинка зросла до 14%, а оренда ще більше б'є по кишені: скільки коштує житло у Вінниці

Ціни на житло у Вінниці продовжують зростати. В середньому однокімнатні квартири тут тепер продають за 56 тисяч доларів, а оренда такого житла обходиться у понад 15 тисяч гривень на місяць.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на статистику ЛУН.
Головне:
На початку серпня середня вартість квартир на вторинному ринку Вінниці продовжує зростати. Найпомітніше за останні пів року подорожчали однокімнатні квартири.
Медіанна ціна квартири на вторинному ринку Вінниці залежно від кількості кімнат становить:
Вартість квадратного метра у вінницьких новобудовах також зростає. За останні пів року найбільше подорожчав бізнес-клас, тоді як комфорт-клас за цей період додав 4% у доларах.
Медіанна стартова ціна квадратного метра у новобудовах Вінниці становить:
Зараз у місті в продажу 97 секцій у житлових комплексах. 8 забудовників надають розтермінування, у 2-х можна купити житло за програмою "єОселя", в 1-го - взяти кредит.
На початку літа вартість оренди квартир у Вінниці показує різну динаміку. Найбільше за останній рік подорожчала оренда однокімнатниз квартир - на 10%, тоді як ціна двокімнатних залишилася стабільною.
Ціни на оренду:
В середньому на оренду одно- та двокімнатної квартири у Вінниці йде 56% заробітку, трикімнатної - 68%.
Читайте також про те, що в Києві, попри війну, ціни на нерухомість не падають. Однокімнатні квартири коштують 70 тисяч доларів, двокімнатні - понад 100 тисяч.
Раніше ми писали про те, що найвищі ціни на оренду житла зараз в Ужгороді. Там однокімнатну квартиру здають за 22 133 гривні на місяць. Це на 18% більше, ніж торік.