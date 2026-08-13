Вторинка зросла до 14%, а оренда ще більше б'є по кишені: скільки коштує житло у Вінниці

Головне: Середня ціна однокімнатної квартири становить 56 тис. доларів, двокімнатної - 76,8 тис., трикімнатної - 88 тис. доларів.

однокімнатної квартири становить 56 тис. доларів, двокімнатної - 76,8 тис., трикімнатної - 88 тис. доларів. За рік однокімнатні квартири подорожчали на 14% , двокімнатні - на 11%, трикімнатні - на 5%.

, двокімнатні - на 11%, трикімнатні - на 5%. Квадратний метр у новобудові коштує від 1 030 доларів у комфорт-класі до 1 270 доларів у бізнес-класі.

коштує від 1 030 доларів у комфорт-класі до 1 270 доларів у бізнес-класі. Оренда одно- і двокімнатної кварити обійдеться у понад 15 тисяч грн, трикімнатної - 20 000 грн.

Скільки коштують квартири на вторинці

На початку серпня середня вартість квартир на вторинному ринку Вінниці продовжує зростати. Найпомітніше за останні пів року подорожчали однокімнатні квартири.

Медіанна ціна квартири на вторинному ринку Вінниці залежно від кількості кімнат становить:

1-кімнатна - 56 000 доларів , за рік ціна зросла на 14%;

, за рік ціна зросла на 14%; 2-кімнатна - 76 800 доларів , за рік - на 11%;

, за рік - на 11%; 3-кімнатна - 88 000 доларів, за рік - на 5%.

Ціни на вторинному ринку у Вінниці (скриншот)

Що з цінами на первинці

Вартість квадратного метра у вінницьких новобудовах також зростає. За останні пів року найбільше подорожчав бізнес-клас, тоді як комфорт-клас за цей період додав 4% у доларах.

Медіанна стартова ціна квадратного метра у новобудовах Вінниці становить:

комфорт - 1 030 доларів;

економ - 1 050 доларів;

преміум - 1 230 доларів;

бізнес - 1 270 доларів.

Зараз у місті в продажу 97 секцій у житлових комплексах. 8 забудовників надають розтермінування, у 2-х можна купити житло за програмою "єОселя", в 1-го - взяти кредит.

Ціни на новобудови у Вінниці (скриншот)

Яка вартість оренди житла

На початку літа вартість оренди квартир у Вінниці показує різну динаміку. Найбільше за останній рік подорожчала оренда однокімнатниз квартир - на 10%, тоді як ціна двокімнатних залишилася стабільною.

Ціни на оренду:

1-кімнатна - 15 500 гривень;

2-кімнатна - 15 300 гривень.

3-кімнатна - 20 000 гривень.

В середньому на оренду одно- та двокімнатної квартири у Вінниці йде 56% заробітку, трикімнатної - 68%.