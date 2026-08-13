Вторичка выросла до 14%, а аренда еще больше бьет по карману: сколько стоит жилье в Виннице

Цены на жилье в Виннице продолжают расти. В среднем однокомнатные квартиры здесь сейчас продают за 56 тысяч долларов, а аренда такого жилья обходится более чем в 15 тысяч гривен в месяц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН.
Главное:
В начале августа средняя стоимость квартир на вторичном рынке Винницы продолжает расти. Наиболее заметно за последние полгода подорожали однокомнатные квартиры.
Медианная цена квартиры на вторичном рынке в зависимости от количества комнат составляет:
Стоимость квадратного метра в винницких новостройках также растет. За последние полгода больше всего подорожал бизнес-класс, тогда как комфорт-класс за этот период прибавил 4% в долларах.
Медиальная стартовая цена квадратного метра в новостройках Винницы составляет:
Сейчас в городе в продаже 97 секций в жилых комплексах. 8 застройщиков предоставляют рассрочку, у 2-х можно купить жилье по программе "єОселя", у 1-го - взять кредит.
В начале лета стоимость аренды квартир в Виннице показывает разную динамику. Больше всего за последний год подорожала аренда однокомнатных квартир - на 10%, в то время как цена двокомнатных осталась стабильной.
Цены на аренду:
В среднем на аренду одно- и двухкомнатной квартиры в Виннице уходит 56% заработка, трехкомнатной - 68%.
Читайте также о том, что в Киеве, несмотря на войну, цены на недвижимость не падают. Однокомнатные квартиры стоят 70 тысяч долларов, двухкомнатные - более 100 тысяч.
Раньше мы писали о том, что самые высокие цены на аренду жилья сейчас в Ужгороде. Там однокомнатную квартиру сдают за 22 133 гривны в месяц. Это на 18% больше, чем в прошлом.