UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Вторинка не падає, а новобудови - дорожчають: які ціни на квартири в Луцьку у 2025 році

Яка зараз вартість житла у Луцьку (фото: lutskrada gov ua)
Автор: Василина Копитко

Ціни на нерухомість на вторинному ринку у Луцьку залишаються стабільними протягом останніх пів року, а житло комфорт-класу у новобудовах подорожчало на 7%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує житло у Луцьку.

Які ціни на вторинці

Луцьк за вартістю нерухомості посідає четверте місце на заході України. Його випередили Львів, Ужгород та Рівне.

Ціни у місті залишаються стабільними. На вторинці квартири коштують:

  • однокімнатні - 46 тисяч доларів;
  • двокімнатні - 62 тисячі доларів;
  • трикімнатні - 75 тисяч доларів. 

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Луцьку треба відкладати усю зарплату протягом 7,6 року, двокімнатну - 10,4 року, трикімнатну - 12,6 року.

Ціни на вторинному ринку у Луцьку (скриншот сайт ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

"Квадрат" житла у новобудові у Луцьку зараз в середньому коштує 920 доларів, але ціна залежить від класу ЖК.

Ціни у новобудовах:

  • комфорт - 870 доларів, ціна зросла на 7%;
  • преміум - 930 доларів;
  • бізнес - 950 доларів;

Даних про вартість житла у новобудовах економ-класу - недостатньо. 

Додамо, що зараз у Луцьку 22 черги ЖК у продажу. 5 забудовників надають розтермінування, 4 - іпотеку "єОселя".

Вартість житла у новобудовах (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує оренда

Ринок оренди у Луцьку теж залишається стабільним протягом останніх 6 місяців. Тут однокімнатні квартири здають за 14 тисяч гривень на місяць, двокімнатні - 15 тисяч. Даних про трикімнатні - нема.

У середньому лучани витрачають 67% зарплати на оренду однокімнатної квартири та 71% - на двокімнатну.

Ціни на оренду житла у місті (скриншот сайту ЛУН)

Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому. Зараз столиця є лідером за ціною на житло.

Читайте також про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в Україні