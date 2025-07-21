Вторинка не падає, а новобудови - дорожчають: які ціни на квартири в Луцьку у 2025 році

Ціни на нерухомість на вторинному ринку у Луцьку залишаються стабільними протягом останніх пів року, а житло комфорт-класу у новобудовах подорожчало на 7%.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує житло у Луцьку.
Луцьк за вартістю нерухомості посідає четверте місце на заході України. Його випередили Львів, Ужгород та Рівне.
Ціни у місті залишаються стабільними. На вторинці квартири коштують:
В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Луцьку треба відкладати усю зарплату протягом 7,6 року, двокімнатну - 10,4 року, трикімнатну - 12,6 року.
"Квадрат" житла у новобудові у Луцьку зараз в середньому коштує 920 доларів, але ціна залежить від класу ЖК.
Ціни у новобудовах:
Даних про вартість житла у новобудовах економ-класу - недостатньо.
Додамо, що зараз у Луцьку 22 черги ЖК у продажу. 5 забудовників надають розтермінування, 4 - іпотеку "єОселя".
Ринок оренди у Луцьку теж залишається стабільним протягом останніх 6 місяців. Тут однокімнатні квартири здають за 14 тисяч гривень на місяць, двокімнатні - 15 тисяч. Даних про трикімнатні - нема.
У середньому лучани витрачають 67% зарплати на оренду однокімнатної квартири та 71% - на двокімнатну.
Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому. Зараз столиця є лідером за ціною на житло.
Читайте також про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.
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