Вторичка не падает, а новостройки - дорожают: какие цены на квартиры в Луцке в 2025 году

Цены на недвижимость на вторичном рынке в Луцке остаются стабильными в течение последних полгода, а жилье комфорт-класса в новостройках подорожало на 7%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоит жилье в Луцке.
Луцк по стоимости недвижимости занимает четвертое место на западе Украины. Его опередили Львов, Ужгород и Ровно.
Цены в городе остаются стабильными. На вторичке квартиры стоят:
В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Луцке надо откладывать всю зарплату в течение 7,6 года, двухкомнатную - 10,4 года, трехкомнатную - 12,6 года.
"Квадрат" жилья в новостройке в Луцке сейчас в среднем стоит 920 долларов, но цена зависит от класса ЖК.
Цены в новостройках:
Данных о стоимости жилья в новостройках эконом-класса - недостаточно.
Добавим, что сейчас в Луцке 22 очереди ЖК в продаже. 5 застройщиков предоставляют рассрочку, 4 - ипотеку "єОселя".
Рынок аренды в Луцке тоже остается стабильным в течение последних 6 месяцев. Здесь однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные - 15 тысяч. Данных о трехкомнатных - нет.
В среднем жители Луцка тратят 67% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры и 71% - на двухкомнатную.
Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале. Сейчас столица является лидером по цене на жилье.
Читайте также о том, что цены на квартиры в Ровно претерпели резкий скачок. На вторичном рынке жилье подорожало в пределах 10-17% в валюте - в зависимости от типа объекта. Выросли и цены на новостройки: их стоимость поднялась на 8%. Сегодня Ровно входит в пятерку украинских городов с самыми высокими ценами на недвижимость.
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