Вторинка не падає, а новобудови - дорожчають: які ціни на квартири в Луцьку у 2025 році

Ціни на нерухомість на вторинному ринку у Луцьку залишаються стабільними протягом останніх пів року, а житло комфорт-класу у новобудовах подорожчало на 7%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує житло у Луцьку.

Які ціни на вторинці

Луцьк за вартістю нерухомості посідає четверте місце на заході України. Його випередили Львів, Ужгород та Рівне.

Ціни у місті залишаються стабільними. На вторинці квартири коштують:

однокімнатні - 46 тисяч доларів;

двокімнатні - 62 тисячі доларів;

трикімнатні - 75 тисяч доларів.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Луцьку треба відкладати усю зарплату протягом 7,6 року, двокімнатну - 10,4 року, трикімнатну - 12,6 року.

Ціни на вторинному ринку у Луцьку (скриншот сайт ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

"Квадрат" житла у новобудові у Луцьку зараз в середньому коштує 920 доларів, але ціна залежить від класу ЖК.

Ціни у новобудовах:

комфорт - 870 доларів, ціна зросла на 7%;

преміум - 930 доларів;

бізнес - 950 доларів;

Даних про вартість житла у новобудовах економ-класу - недостатньо.

Додамо, що зараз у Луцьку 22 черги ЖК у продажу. 5 забудовників надають розтермінування, 4 - іпотеку "єОселя".

Вартість житла у новобудовах (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує оренда

Ринок оренди у Луцьку теж залишається стабільним протягом останніх 6 місяців. Тут однокімнатні квартири здають за 14 тисяч гривень на місяць, двокімнатні - 15 тисяч. Даних про трикімнатні - нема.

У середньому лучани витрачають 67% зарплати на оренду однокімнатної квартири та 71% - на двокімнатну.

Ціни на оренду житла у місті (скриншот сайту ЛУН)