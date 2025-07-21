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Вторичка не падает, а новостройки - дорожают: какие цены на квартиры в Луцке в 2025 году

Луцк, Понедельник 21 июля 2025 11:50
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Вторичка не падает, а новостройки - дорожают: какие цены на квартиры в Луцке в 2025 году Какая сейчас стоимость жилья в Луцке (фото: lutskrada gov ua)
Автор: Василина Копытко

Цены на недвижимость на вторичном рынке в Луцке остаются стабильными в течение последних полгода, а жилье комфорт-класса в новостройках подорожало на 7%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоит жилье в Луцке.

Какие цены на вторичке

Луцк по стоимости недвижимости занимает четвертое место на западе Украины. Его опередили Львов, Ужгород и Ровно.

Цены в городе остаются стабильными. На вторичке квартиры стоят:

  • однокомнатные - 46 тысяч долларов;
  • двухкомнатные - 62 тысячи долларов;
  • трехкомнатные - 75 тысяч долларов.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Луцке надо откладывать всю зарплату в течение 7,6 года, двухкомнатную - 10,4 года, трехкомнатную - 12,6 года.

Вторичка не падает, а новостройки - дорожают: какие цены на квартиры в Луцке в 2025 годуЦены на вторичном рынке в Луцке (скриншот сайт ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

"Квадрат" жилья в новостройке в Луцке сейчас в среднем стоит 920 долларов, но цена зависит от класса ЖК.

Цены в новостройках:

  • комфорт - 870 долларов, цена выросла на 7%;
  • премиум - 930 долларов;
  • бизнес - 950 долларов.

Данных о стоимости жилья в новостройках эконом-класса - недостаточно.

Добавим, что сейчас в Луцке 22 очереди ЖК в продаже. 5 застройщиков предоставляют рассрочку, 4 - ипотеку "єОселя".

Вторичка не падает, а новостройки - дорожают: какие цены на квартиры в Луцке в 2025 годуСтоимость жилья в новостройках (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит аренда

Рынок аренды в Луцке тоже остается стабильным в течение последних 6 месяцев. Здесь однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные - 15 тысяч. Данных о трехкомнатных - нет.

В среднем жители Луцка тратят 67% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры и 71% - на двухкомнатную.

Вторичка не падает, а новостройки - дорожают: какие цены на квартиры в Луцке в 2025 годуЦены на аренду жилья в городе (скриншот сайта ЛУН)

Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале. Сейчас столица является лидером по цене на жилье.

Читайте также о том, что цены на квартиры в Ровно претерпели резкий скачок. На вторичном рынке жилье подорожало в пределах 10-17% в валюте - в зависимости от типа объекта. Выросли и цены на новостройки: их стоимость поднялась на 8%. Сегодня Ровно входит в пятерку украинских городов с самыми высокими ценами на недвижимость.

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