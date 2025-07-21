Вторичка не падает, а новостройки - дорожают: какие цены на квартиры в Луцке в 2025 году

Цены на недвижимость на вторичном рынке в Луцке остаются стабильными в течение последних полгода, а жилье комфорт-класса в новостройках подорожало на 7%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоит жилье в Луцке.

Какие цены на вторичке

Луцк по стоимости недвижимости занимает четвертое место на западе Украины. Его опередили Львов, Ужгород и Ровно.

Цены в городе остаются стабильными. На вторичке квартиры стоят:

однокомнатные - 46 тысяч долларов;

двухкомнатные - 62 тысячи долларов;

трехкомнатные - 75 тысяч долларов.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Луцке надо откладывать всю зарплату в течение 7,6 года, двухкомнатную - 10,4 года, трехкомнатную - 12,6 года.

Цены на вторичном рынке в Луцке (скриншот сайт ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

"Квадрат" жилья в новостройке в Луцке сейчас в среднем стоит 920 долларов, но цена зависит от класса ЖК.

Цены в новостройках:

комфорт - 870 долларов, цена выросла на 7%;

премиум - 930 долларов;

бизнес - 950 долларов.

Данных о стоимости жилья в новостройках эконом-класса - недостаточно.

Добавим, что сейчас в Луцке 22 очереди ЖК в продаже. 5 застройщиков предоставляют рассрочку, 4 - ипотеку "єОселя".

Стоимость жилья в новостройках (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит аренда

Рынок аренды в Луцке тоже остается стабильным в течение последних 6 месяцев. Здесь однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные - 15 тысяч. Данных о трехкомнатных - нет.

В среднем жители Луцка тратят 67% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры и 71% - на двухкомнатную.

Цены на аренду жилья в городе (скриншот сайта ЛУН)