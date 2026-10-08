ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вторичка в Киеве просела: сколько стоят квартиры в октябре 2026-го

08:07 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Вторичка в Киеве просела: сколько стоят квартиры в октябре 2026-го Как изменились цены в Киеве за год (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве изменились цены на квартиры на вторичном рынке. За год средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 1%, тогда как двух- и трехкомнатные подешевели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоят квартиры

Медианная цена квартиры на вторичном рынке Киева составляет:

  • однокомнатная - 67 тыс. долларов, за год цена выросла на 1%;
  • двухкомнатная - 99 тыс. долларов, за год цена снизилась на 6%;
  • трехкомнатная - 145 тыс. долларов, за год цена снизилась на 3%.

Самая большая разница между районами наблюдается среди однокомнатных квартир. Самая высокая медианная цена - в Печерском районе, 148 тыс. долларов, а самая низкая - в Деснянском, 43 тыс. долларов.

Вторичка в Киеве просела: сколько стоят квартиры в октябре 2026-го
Цены на однокомнатные квартиры в Киеве (скриншот ЛУН)

Цены зависят от района и состояния ремонта

Стоимость квартир существенно отличается в зависимости от их состояния.

Среди однокомнатных квартир самые дорогие предложения с ремонтом в Печерском районе - 165 тыс. долларов, а без ремонта - 130 тыс. долларов. В Деснянском районе медианная цена составляет соответственно 46 тыс. и 36 тыс. долларов.

Для двухкомнатных квартир самая высокая цена с ремонтом также в Печерском районе - 210 тыс. долларов. Без ремонта там медианная цена составляет 185 тыс. долларов.

Среди трехкомнатных квартир в Печерском районе медианная цена составляет 350 тыс. долларов с ремонтом и 257 тыс. долларов без ремонта.

В то же время в Деснянском районе трехкомнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 77 тыс. долларов.

Читайте также о том, что в Киеве за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир выросло на 66%. В то же время в городах на западе Украины предложений жилья существенно уменьшилось.

Ранее мы писали о том, что исследование OLX Недвижимость показало, что потенциальные перебои с электроэнергией, отоплением и водоснабжением могут заставить до 40% украинцев переехать в другое жилье этой зимой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Квартиры
Новости
Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры