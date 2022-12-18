Вторгнення в Україну "відкрило браму пекла", - глава Церкви Англії

"Я був вражений "розміром масових могил у Бучі, фотографіями того, що було зроблено з людьми там, зґвалтуваннями, масовими вбивствами, катуваннями з боку окупаційних російських військ", - сказав духовний глава Церкви Англії.

За його словами, які наводить The Guardian, наслідки агресії Росії також відчуваються далеко за межами України. Велбі згадав Мозамбік, де він був за тиждень до поїздки в Україну, голод, що панує на всьому узбережжі Східної Африки. Крім того, на думку архієпископа Велбі, у Великій Британії зростання цін на продукти харчування та паливо теж зумовлено конфліктом. І це призвело до того, що за останні 18 місяців кількість людей, які звертаються за продуктами харчування, зросла на 400%.

"Є інфляція… є енергетична криза, є страждання, є дефіцит ліків, усе зло було випущено, і доки не будуть виведені війська і припинений вогонь, ми не зможемо досягти прогресу в примиренні", - додав релігійний діяч.