Архієпископ Кентерберійський приїхав до Києва з пропозицією допомоги
Архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі прибув до Києва з триденним візитом на знак солідарності з Україною і пропозицією допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як зазначає видання, очільник Церкви Великобританії зустрінеться з лідерами українських церков, щоб почути про те, що відбувається в Україні. Крім того, Уелбі побачиться з українськими біженцями та внутрішньо переміщеними особами, а також дізнається про допомогу церков і благодійних організацій у воєнних умовах.
"На українців чекає дуже важка зима, і я хочу дізнатися, як Церква Британії може їх підтримати серед спустошень, втрат і руйнувань, що тривають у цій війні", - сказав архієпископ.
Вчора, прямуючи до України, він зустрівся з українськими біженцями у польській столиці Варшаві.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та Росією і пропонує свою територію як нейтральне місце для їх проведення.
Напередодні Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові.
Після цієї заяви глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському Франциску фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму в Київської області.
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