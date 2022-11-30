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Архієпископ Кентерберійський приїхав до Києва з пропозицією допомоги

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Україна, Середа 30 листопада 2022 22:14
Архієпископ Кентерберійський приїхав до Києва з пропозицією допомоги Фото: Архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі прибув до Києва з триденним візитом на знак солідарності з Україною і пропозицією допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, очільник Церкви Великобританії зустрінеться з лідерами українських церков, щоб почути про те, що відбувається в Україні. Крім того, Уелбі побачиться з українськими біженцями та внутрішньо переміщеними особами, а також дізнається про допомогу церков і благодійних організацій у воєнних умовах.

"На українців чекає дуже важка зима, і я хочу дізнатися, як Церква Британії може їх підтримати серед спустошень, втрат і руйнувань, що тривають у цій війні", - сказав архієпископ.

Вчора, прямуючи до України, він зустрівся з українськими біженцями у польській столиці Варшаві.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та Росією і пропонує свою територію як нейтральне місце для їх проведення.

Напередодні Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові.

Після цієї заяви глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському Франциску фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму в Київської області.

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