Архієпископ Кентерберійський приїхав до Києва з пропозицією допомоги

Архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі прибув до Києва з триденним візитом на знак солідарності з Україною і пропозицією допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як зазначає видання, очільник Церкви Великобританії зустрінеться з лідерами українських церков, щоб почути про те, що відбувається в Україні. Крім того, Уелбі побачиться з українськими біженцями та внутрішньо переміщеними особами, а також дізнається про допомогу церков і благодійних організацій у воєнних умовах.

"На українців чекає дуже важка зима, і я хочу дізнатися, як Церква Британії може їх підтримати серед спустошень, втрат і руйнувань, що тривають у цій війні", - сказав архієпископ.

Вчора, прямуючи до України, він зустрівся з українськими біженцями у польській столиці Варшаві.