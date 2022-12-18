Вторжение в Украину "открыло ворота ада", - глава Церкви Англии

"Я был поражен "размером массовых могил в Буче, фотографиями того, что было сделано с людьми там, изнасилованиями, массовыми убийствами, пытками со стороны оккупационных российских войск", - сказал духовный глава Церкви Англии.

По его словам, которые приводит The Guardian, последствия агрессии России также ощущаются далеко за пределами Украины. Велби вспомнил Мозамбик, где он был за неделю до поездки в Украину, голод, царящий на всем побережье Восточной Африки. Кроме того, по мнению архиепископа Велби, в Великобритании рост цен на продукты питания и топливо тоже обусловлен конфликтом. И это привело к тому, что за последние 18 месяцев количество людей, обращающихся за продуктами питания, выросло на 400%.

"Есть инфляция… есть энергетический кризис, есть страдания, есть дефицит лекарств, все зло было выпущено, и пока не будут выведены войска и прекращен огонь, мы не сможем добиться прогресса в примирении", - добавил религиозный деятель.