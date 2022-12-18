Вторжение в Украину "открыло ворота ада", - глава Церкви Англии

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби отметил, что вторжение России в Украину "открыло ворота ада", освободив "силы зла" по всему миру - от убийств и изнасилований на оккупированных территориях Украины до голода и кризиса в Африке и Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Я был поражен "размером массовых могил в Буче, фотографиями того, что было сделано с людьми там, изнасилованиями, массовыми убийствами, пытками со стороны оккупационных российских войск", - сказал духовный глава Церкви Англии.
По его словам, которые приводит The Guardian, последствия агрессии России также ощущаются далеко за пределами Украины. Велби вспомнил Мозамбик, где он был за неделю до поездки в Украину, голод, царящий на всем побережье Восточной Африки. Кроме того, по мнению архиепископа Велби, в Великобритании рост цен на продукты питания и топливо тоже обусловлен конфликтом. И это привело к тому, что за последние 18 месяцев количество людей, обращающихся за продуктами питания, выросло на 400%.
"Есть инфляция… есть энергетический кризис, есть страдания, есть дефицит лекарств, все зло было выпущено, и пока не будут выведены войска и прекращен огонь, мы не сможем добиться прогресса в примирении", - добавил религиозный деятель.
В конце ноября РБК-Украина сообщало, что глава Церкви Англии Джастин Велби, архиепископ Кентерберийский, священнослужитель высшего ранга во всемирной англиканской общине, посетил Украину, чтобы встретиться с церковными лидерами и христианами, а также с теми, кто перемещен из-за конфликта.
Накануне Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща русскому народу. После этого заявления глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.
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