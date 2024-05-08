Вторгнення РФ в Україну не може бути вирішено заохоченням агресії Кремля, - Маттарелла

Вторгнення Росії в Україну не може бути вирішено шляхом заохочення агресії Кремля. Мир може настати тільки тоді, коли суверенітет і територіальну цілісність України буде відновлено.
Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За його словами, Італія і багато міжнародних партнерів стали на захист України, щоб підтримати принцип, згідно з яким солідарність має бути надана країнам, які зазнали нападу внаслідок дій, що порушують міжнародне право і Статут ООН.
"Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона могутня або оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включно із суверенітетом, територіальною цілісністю і незалежністю іншої країни, не зіткнувшись із санкціями", - заявив він.
Маттарелла зазначив, що закінчення двох світових воєн і розпад Радянського союзу принесли Європі нову надію.
"Росія взяла на себе велику історичну відповідальність, повернувши війну в серце європейського континенту", - підкреслив він.
Президент Італії додав, що вторгнення Росії в Україну - це не просто регіональний конфлікт, оскільки Москва прагне глобального впливу.
Італія надає Україні багатогранну допомогу, як військову, так і гуманітарну. Так, Рим виділив понад 2,2 млрд євро на допомогу Києву.
Наприкінці лютого 2024 року Італія та Україна підписали угоду про гарантії безпеки. Угода передбачає надання "економічної, дипломатичної та військової допомоги".
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто нещодавно заявив, що Рим найближчим часом схвалить новий пакет військової допомоги для України. За даними італійських ЗМІ, до нього буде включено систему SAMP/T.
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